Arapongas repassa recursos para entidades assistenciais

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) formalizou nesta quinta-feira (29) dois Termos de Fomento, de repasses para duas instituições que prestam serviços socioassistenciais. São elas: Lar São Vicente de Paulo – com repasse de R$ 34.242,27 e R$1.521,35 de contrapartida (pagamento de pessoal e investimento), e Lar Santo Antônio Pão dos Pobres – com repasse de R$ 18.200,00 - custeio e investimento. O ato contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, da secretária da pasta, Terezinha Canassa e representantes de cada uma das entidades. O vice-prefeito Jair Milani e o procurador jurídico, Rafael Cita e o presidente da Câmara Municipal, Márcio Nickenig, também acompanharam o ato.

“É poder público fazendo seu papel. Nossa gestão tem dado essa atenção e, frequentemente, formalizamos repasses ou termos de cessão de uso para esses locais que tanto somam com a nossa cidade e com a nossa população”, disse Onofre.

Ainda conforme a Semas, os recursos são oriundos da Deliberação 016/2022 do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso e, repassados através da Semas - com aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

