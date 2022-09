Arapongas repassa R$ 170 mil para o Lar Santo Antônio Pão dos Pobres

Da Redação

Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que, com a presença do prefeito da cidade, Sérgio Onofre, e da secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, foi formalizado o repasse de R$ 170 mil – por meio de emenda, ao Lar Santo Antônio Pão dos Pobres, localizado no Jardim Mônaco.

A verba repassada é destinada ao custeio e aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, material de expediente e pagamento de tarifas públicas, como água e luz.

No mês passado, a Prefeitura de Arapongas fez o repasse de um veículo Hyundai Creta, zero Km, para a mesma instituição. A aquisição foi feita por meio de emendas, no valor de R$ 190 mil, sendo R$118 para a compra do veículo e R$72 mil para investimentos na área de informática e eletrodomésticos.

“É uma forma de ajudar quem faz muito por Arapongas. Estamos à disposição para contribuir com essas instituições que fazem um papel importantíssimo para a sociedade”, pontuou Onofre.

Outros repasses

Em junho deste ano, a Prefeitura de Arapongas assinou o Termo de Fomento para repasse de recursos próprios para o Lar São Vicente de Paulo e Lar Santo Antônio. No total, foram destinados R$ 240 mil reais, sendo R$ 120 mil para cada uma delas – dividido em 10 parcelas (para cada uma das instituições) de R$ 12 mil. Ambos os Termos de Repasses passaram por aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social.

No ano passado, o prefeito Sérgio Onofre formalizou o repasse de R$ 100 mil ao Lar Santo Antônio – Pão dos Pobres (Comunidade Servos do Imaculado Coração de Maria). Os recursos são oriundos de uma emenda parlamentar. No mesmo ano, por meio de Termo de Cessão de Uso, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) realizou a entrega de um veículo gol (ano 2009/2010) a ser utilizado nos serviços prestados na Instituição de Longa Permanência para Idosos - Lar Santo Antônio.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

