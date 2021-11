Da Redação

Arapongas repassa mais R$ 679 mil para entidades

O prefeito de Arapongas Sérgio Onofre realizou nesta quarta-feira (24) a formalização do repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal para a infância e adolescência (FIA) - provenientes das doações feitas pelos contribuintes via arrecadação do Imposto de Renda.

continua após publicidade .

O valor total dos recursos é de R$ 679.404,69, beneficiando cinco entidades socioassistencias, sendo elas: Apae, Centro de Convivência Arte e Vida, SOS Guarda Mirim de Arapongas, Casa do Bom Menino e Associação Damas de Caridade Maria Edna Grassano. O ato contou também com a presença do vice-prefeito Jair Milani, da secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, diretora da Assistência Social, Leoni Arruda Milani e os representes de cada entidade.

Para a secretária da Semas, Ismailda, é um dia importante para as entidades araponguenses. “Foram doações feitas por pessoas físicas e jurídicas diretamente para o Fundo da Municipal para a Infância e Adolescência. Por isso, é válido reforçamos que a cada declaração de imposto de renda o cidadão pode contribuir com essa doação. Ano que vem esperamos ter um repasse ainda maior. É uma verba que será muito bem aplicada pelas entidades. Na verdade, o contribuinte faz a doação para o FIA e depois ele tem um desconto no imposto de renda”, disse.

continua após publicidade .

Sérgio Onofre aproveitou para agradecer o empenho de cada entidade no desenvolvimento de ações que promovem qualidade para as crianças e adolescentes. “Unir os esforços do poder público com essas entidades é algo fundamental. Sabemos do trabalho que cada uma desenvolve e, para nós, esse repasse traz muita alegria”, frisou.

Saiba como doar parte do imposto de renda, acessando: https://www.arapongas.pr.gov.br/cmdca/