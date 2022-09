Arapongas remaneja locais de votação; confira as mudanças

Da Redação

Em caso de dúvidas, o eleitor poderá consultar o seu local de votação

Nesta terça-feira (13), a Prefeitura Municipal de Arapongas, por intermédio da Justiça Eleitoral, informou sobre o remanejamento provisório de alguns locais de votação para as eleições 2022. As mudanças estarão em vigor para o 1º e 2º turno.

Confira quais são os remanejamentos:

1. Remanejamento das seções 171, 181 e 186 do Colégio Estadual Walfredo Silveira Correa para a Escola Municipal Professora Heloiza Maria Victorina Palmyra Curotto Giancristofaro, localizada na Rua Jacupemba, 715 - Jardim Bandeirantes;



Motivo: O Colégio Walfredo atingiu o número máximo de seções.

2. Remanejamento das seções 109 e 110 do Salão Paroquial da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida para o Clube Comercial de Arapongas, localizado na Rua Condor, 1100 – Centro;

Motivo: O Salão Paroquial da Igreja Matriz estará ocupado no período da eleição, em virtude das festividades de comemoração da padroeira da cidade.

3. Remanejamento de todas as seções do Colégio Estadual Marques de Caravelas para o local de votação Colégio Bom Jesus Mãe do Divino Amor, situado na Rua Eurilemos, 1190;

Motivo: O Colégio Estadual Marques de Caravelas estará em reformas, o que inviabiliza o trânsito de eleitores no local.

1. Por este link - clique em “onde votar”;

2. Pelo telefone 43 3275-2008 (das 12h até as 18h);

3. Pelo WhatsApp 41 3330-8500 (das 12 até as 18h).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

