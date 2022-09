Arapongas remaneja 7,1 mil eleitores de locais de votação

Da Redação

Em caso de dúvidas, o eleitor poderá consultar o seu local de votação

O Cartório da 61ª Zona Eleitoral da Comarca de Arapongas está remanejando cerca de 7,1 mil eleitores de um local de votação para outro nas eleições de outubro deste ano no município. Entre os motivos estão número máximo de seções em determinado colégio eleitoral, prédio de escola em fase de reforma e um outro local de votação que estará sendo utilizado para festividades da padroeira do município, Nossa Senhora Aparecida.

O Colégio Estadual Marquês de Caravelas, por exemplo, que tem 19 seções e abriga cerca de 5,7 mil eleitores, não terá votação. Todas as seções e eleitores estão sendo remanejados para o Colégio Bom Jesus Mãe do Divino Amor, que fica distante 800 metros dali, na Rua Eurilemos nº 1.190. O motivo é que o Marques de Caravelas estará em reformas, o que inviabiliza o trânsito de eleitores no seu interior.

As seções 171, 181 e 186 do Colégio Estadual Walfredo Silveira Correa, onde votam 834 eleitores, foram remanejadas para a Escola Municipal Heloiza Maria Victorina Palmyra Curotto Giancristofaro, localizada na Rua Jucupemba, 715, no Jardim Bandeirantes. O motivo é que o colégio já está no limite máximo de seções.

As seções 109 e 110 do Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, onde votam 662 eleitores, foram transferidas para o Clube Comercial de Arapongas, que fica localizado bem próximo dali, na Rua Condor nº 1.100.

Segundo a chefe do Cartório Eleitoral, Mariangela de Souza Mello, essas mudanças de locais de votação já estão sendo comunicadas aos eleitores de Arapongas, seja através da imprensa local, pela assessoria de imprensa da Prefeitura e também por mensagens do WhatsApp. Além disso, faixas informando as mudanças de locais com seus respectivos endereços serão colocadas na frente desses espaços públicos no dia da eleição.

“Esses remanejamentos provisórios valem tanto para o primeiro como para o segundo turno das eleições”, informa a chefe do cartório.

Conforme Mariangela Mello, em caso de dúvida os eleitores poderão consultar antecipadamente o seu local de votação através dos seguintes meios de informação disponibilizados pela Justiça Eleitoral:

1.Por este link: https://www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor#/ (clique em “onde votar”).

2. Pelo telefone 43 3275-2008 (das 12h até as 18h).

3. Pelo WhatsApp 41 3330-8500 (das 12 até as 18h).

