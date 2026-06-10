Arapongas reinaugura UBS Tropical, que passa a se chamar Marcos Batista da Silva

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida a toda a população para a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Conjunto Tropical, que passa a se chamar Marcos Batista da Silva. A solenidade está marcada para às 10h desta sexta-feira (12), na Rua Dançarino, S/N.

O investimento é de 239.500,00, proveniente do Governo do Paraná. Entre as melhorias executadas estão a troca de revestimento cerâmico, instalação de novo gradil, adequação de passeio público, nova pintura, troca de esquadrias, além de instalação de novas pias e bancadas.

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MARCOS BATISTA DA SILVA

Nascido em 20 de junho de 1968 em Arapongas, era filho de Olavo Batista da Silva e Wanda Costa Silva. Marcos começou a trabalhar aos 13 anos como vendedor de picolés. Depois, foi classificador de café e operador de empilhadeira.

Formou-se como técnico de enfermagem no curso técnico profissionalizante do Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes. Iniciou a trajetória profissional da Saúde no município de Arapongas e em Rolândia, tendo atuado em diversas unidades de Saúde e em funções como socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), técnico de enfermagem em hospital, pronto atendimento, UBS e vacinador. Por alguns anos, integrou a equipe da UBS Tropical, que agora o homenageia.

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Faleceu em 07-10-2023. Era viúvo e deixou quatro filhos – Aline, Kethelyn, Laura e Samuel.

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