Arapongas reinaugura e nomeia UBS Tropical como Marcos Batista da Silva

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta sexta-feira (12) a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Conjunto Tropical, que passa a se chamar Marcos Batista da Silva.

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Na solenidade, houve ainda a entrega oficial de dois veículos para a Saúde, que passam a auxiliar em viagens e no transporte de quem precisa passar por hemodiálise. A cerimônia reuniu o prefeito Rafael Cita, o superintendente-geral de Apoio aos Municípios da Casa Civil, Sérgio Onofre, o deputado estadual Pedro Paulo Bazana, além de vereadores, secretários e servidores municipais e a comunidade local.

O diácono Sérgio iniciou com uma bênção. Em seguida, o secretário municipal de Saúde, Carlos Eduardo Arruda, destacou que a pasta vem “entregando obras todos os meses - obras que servem para a população e também dão qualidade de atendimento para toda equipe”, a quem agradeceu por continuar trabalhando na UBS em plena reforma.

A irmã de Marcos, Tania, ressaltou que “a palavra, neste dia, é somente gratidão. Quero agradecer, em nome da nossa família, a todos aqui presentes, por essa oportunidade de fazer essa homenagem tão linda”. Ela recebeu uma cópia do decreto que nomeia a UBS como Marcos Batista da Silva das mãos do prefeito Rafael Cita, além de uma orquídea em nome da administração municipal.

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O irmão dele, César, fez questão de enviar uma carta, que foi lida durante o evento, em que descreveu que “palavras seriam incapazes de descrever nossa gratidão. Porém, fica aqui registrada nossa alegria e contentamento pelo nobre gesto de Arapongas. Recebam, por favor, um grande e sincero abraço, mesmo de tão longe, mas sincero e verdadeiro. O meu muito obrigado, querida Arapongas”.

Onofre comentou sobre o homenageado, frisando que se trata de uma “homenagem fantástica, Rafael, porque é homenagem para um trabalhador. Isso é muito importante”, e agradeceu a todos os envolvidos em trabalhar juntos em prol do município.

Bazana enalteceu Arapongas, dizendo que, “além de sermos uma das cidades mais seguras, temos uma das melhores saúdes do Brasil”.

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O prefeito relembrou que se trata da “terceira entrega de reforma de UBS que a gente faz na nossa gestão. Só que saúde pública não se faz com prédio apenas. Tem que se fazer com um bom serviço. E a gente tem investido muito para zerar fila de exames, para conseguir mais especialistas, que é o nosso dever. Fui eleito para isso e eleito para trabalhar, não para brigar, nem para ficar fazendo brincadeirinha em rede social. Estou aqui para trabalhar. E é isso que eu tenho feito”.

Cita comentou também que “a política tem que ter velocidade”, dando o exemplo que, nesta semana, durante agenda em Curitiba, articulou junto ao deputado federal Beto Preto na terça-feira (09) em busca da conquista da Clínica Municipal de Fisioterapia, que foi conquistada por Arapongas na quarta-feira (10). “A saúde pública tem um foco: a população”, salientou.

MELHORIAS

O investimento é de 239.500,00, proveniente do Governo do Paraná, por meio de Bazana, com indicação da vereadora Marilsa Staub e também com a articulação de Onofre. Entre as melhorias executadas estão a troca de revestimento cerâmico, instalação de novo gradil, adequação de passeio público, nova pintura, troca de esquadrias, além de instalação de novas pias e bancadas.

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MARCOS BATISTA DA SILVA

Nascido em 20 de junho de 1968 em Arapongas, era filho de Olavo Batista da Silva e Wanda Costa Silva. Marcos começou a trabalhar aos 13 anos como vendedor de picolés. Depois, foi classificador de café e operador de empilhadeira.

Formou-se como técnico de enfermagem no curso técnico profissionalizante do Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes. Iniciou a trajetória profissional da Saúde no município de Arapongas e em Rolândia, tendo atuado em diversas unidades de Saúde e em funções como socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), técnico de enfermagem em hospital, pronto atendimento, UBS e vacinador. Por alguns anos, integrou a equipe da UBS Tropical, que agora o homenageia.

Faleceu em 07-10-2023. Era viúvo e deixou quatro filhos – Aline, Kethelyn, Laura e Samuel.