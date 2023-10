Arapongas registra três furtos nesta sexta-feira (13); confira

Três furtos foram registrados pela Polícia Militar (PM) em Arapongas, no norte do Paraná, nesta sexta-feira (13). Crimes envolveram furto de uma moto, outro de objetos em um estabelecimento comercial e o último de duas TVs em uma residência.

Moto furtada

No primeiro caso, um homem teve a moto, uma Honda/CG 125 Fan, furtada na rua Beija Flor de Coleira, no Jardim Coroados. Segundo a vítima, ele estava voltando do trabalho na última terça-feira (10) quando a corrente da moto foi danificada. Por conta de não ser possível mais pilotá-la ele decidiu deixa o veículo estacionado em via pública. Nesta sexta-feira, ao retornar ao local, percebeu que a motocicleta não estava onda havia estacionado. Segundo os PMs, em contato com comerciantes próximos, foi possível ver através de câmeras de segurança o momento que um homem passou pela rua e saiu empurrando a moto.

Furto em um estabelecimento no centro

Minutos após o primeiro caso, os agentes foram acionados por conta de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial de produtos esportivos, localizado na Avenida Arapongas no centro da cidade. Segundo uma funcionária da loja, um homem entrou no local pedindo um copo de água. A mulher então foi buscar a água, mas quando retornou o suspeito não estava mais no local. Ela também percebeu que dois objetos que estavam no balcão haviam sumido. Segundo os PMs, nas imagens de câmeras de segurança foi possível ver o homem colocando os objetos embaixo da blusa e saindo da loja.

Furto qualificado em residência

Por fim, a última ocorrência aconteceu por volta das 16h, em uma casa localizada na Rua Besourinho Ametista, no conjunto San Rafael. Segundo relatado aos policiais, o morador afirmou que saiu de casa por volta das 10h e ao retornar próximo às 17h avistou a janela de um dos quartos abertas. Quando entrou na residência percebeu que dois televisores, de 49 e 50 polegadas foram furtados. De acordo com os policiais, havia marcas de pés no batente da janela do quarto. Ainda segundo os PMs, foi feito um patrulhamento pelo local mas o suspeito não foi encontrado.

