Arapongas registra três casos de violência contra a mulher em 2 horas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, registrou três casos de violência doméstica contra mulheres em cerca de duas horas, na noite desta sexta-feira (3). Conforme as autoridades, as ocorrências foram registradas nos bairros San Rafael, Monaco e Jardim Paulista. Uma pessoa foi presa.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h52, no Jardim San Rafael. A PM foi acionada porque um casal estaria brigando, mas, quando chegou no local, os dois já estavam mais calmos. No entanto, a mulher relatou que o amásio teria a agredido com socos e chutes. O homem também teria batido a cabeça da companheira em uma parede.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis. A mulher precisou ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Por volta das 20h14, os policiais foram acionados no Jardim Monaco. Nessa segunda ocorrência, a mulher relatou que seu companheiro teria chegado em casa de uma festa embriagado e, com ciúmes, começou a discutir com a vítima e afirmar que iria agredi-la. Durante a briga, a mulher disse que iria para a casa da mãe, mas foi impedida pelo homem. Ele a pegou pelo pescoço e não deixou que saísse da residência. O irmão da vítima foi até o local e a resgatou.

A mulher afirmou também aos PMs que pensaria sobre representar contra o companheiro, pois essa situação de violência nunca teria acontecido anteriormente. De acordo com o B.O., a vítima possuía hematomas pelo corpo e foi orientada a solicitar uma medida protetiva contra o companheiro, assim como permanecer na casa da mãe.

Terceiro caso

No terceiro caso de violência doméstica registrado pela PM de Arapongas, uma mulher chamou as autoridades depois que o ex-amásio foi até o portão da residência dela com a intenção de reatar o relacionamento. De acordo com relato da vítima, ele teria pedido para conversar com ela, mas há contra ele uma medida protetiva.

A vítima negou conversar com o ex-companheiro e pediu diversas vezes para que ele saísse da frente da residência. Quando a PM chegou no local, o homem já teria ido embora.

