Arapongas registra tempo ensolarado com máxima de 26ºC nesta 2ª

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Cidade dos Pássaros registrou temperatura mínima de 16ºC nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (15), o amanhecer ainda será com temperaturas amenas entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC, mas, por conta do predomínio do sol, à tarde será quente em diversos setores do Estado.

continua após publicidade .

No norte do Paraná, onde Arapongas fica localizada, o dia será de tempo firme. A Cidade dos Pássaros, por exemplo, registra a presença do sol neste início de manhã e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia deve se manter assim.

As temperaturas se elevam um pouco mais nesta segunda-feira do que nos dias anteriores. De acordo com o instituto meteorológico, Arapongas registrou mínima de 16ºC ao amanhecer, e, ao decorrer do dia, a máxima deve chegar aos 26ºC.

continua após publicidade .

O Simepar também informa que entre o período da noite e o início da madrugada de terça-feira (16), uma nova frente fria avança pelas regiões oeste, sudoeste e sul paranaense, com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas.

Siga o TNOnline no Google News