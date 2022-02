Da Redação

Arapongas registra sete mortes por covid nos últimos dias

Arapongas confirmou nesta quarta-feira (9), mais sete mortes por Covid-19, registradas nos dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro. No atual boletim, foram registrados 1.025 novos casos, 1.023 registros de curados da doença. Neste momento, a cidade totaliza 30.649 casos, dos quais 600, morreram, 2.594 ainda estão com a doença e 27.455 já estão curados (89,6%). Ao todo, já foram realizados 100.017 testes.

Entre os resultados dos testes públicos e privados divulgados entre os dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, realizados no município, foram contabilizados 470 resultados negativos, e 18 ainda aguardam resultados.

A respeito dos óbitos, a Secretaria de Saúde informa que o 594ª morte ocorrida no dia 30 de janeiro, é uma mulher, de 63 anos, com comorbidades. Já o 595º óbito ocorrido em 7 de fevereiro é um homem, de 70 anos, com comorbidades.

Os outros óbitos são de outras duas mulheres, de 88 e 90 anos, com comorbidades, e quatro homens, de 58, 87, 50 anos, também com problemas de saúde.