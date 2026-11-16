Arapongas registra queda de energia durante segundo dia de provas do Enem 2026

Município paranaense está entre os 11 locais do país que tiveram interrupção no fornecimento de energia durante a aplicação do exame

Arapongas está entre os municípios brasileiros que registraram problemas no fornecimento de energia elétrica durante o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado neste domingo (15). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), foi registrada uma queda de energia em um dos locais de aplicação no município.

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Ao todo, foram identificadas interrupções no fornecimento de energia em 11 locais de prova espalhados pelo país. Além de Arapongas, as ocorrências foram registradas em Curitiba, no Paraná; João Monlevade (três locais) e Salinas, em Minas Gerais; Salvador e Santo Estêvão (dois locais), na Bahia; Cururupu, no Maranhão; e Regeneração, no Piauí.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, os candidatos afetados poderão participar da reaplicação do exame, prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. O ministro ressaltou que não haverá reaplicação em municípios inteiros, mas somente nos locais onde foram registradas ocorrências que comprometeram a aplicação das provas.

“Não é uma reaplicação nas cidades inteiras, é apenas no local [em que houve a falta de energia]”, explicou Barchini, destacando que foram poucas intercorrências diante da dimensão nacional do exame, que contou com quase 14,9 mil locais de aplicação.

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Provas terminaram sem intercorrências graves

O segundo dia do Enem 2026 foi encerrado sem intercorrências graves em todo o país, segundo avaliação do ministro da Educação. A aplicação deste domingo contou com 90 questões de matemática e ciências da natureza.

Durante coletiva de imprensa, Leonardo Barchini classificou o dia como um “imenso sucesso” e destacou a tranquilidade na realização das provas.

“Tivemos um dia realmente de muita tranquilidade na aplicação do Enem, como deve ser, e parabenizo os funcionários do Inep”, afirmou.

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O ministro também comentou os ataques cibernéticos identificados nos portais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo ele, os sistemas do governo federal recebem tentativas constantes de ataques, mas contam com mecanismos de segurança para prevenir invasões. Nesta edição, não houve intercorrência grave relacionada ao episódio.

Abstenção chegou a 36%

Um dos números que chamou a atenção nesta edição foi o percentual de candidatos ausentes no segundo dia de provas, que chegou a 36%. Em 2025, a taxa havia sido de 32%. Nos últimos quatro anos, a ausência no segundo dia do exame ficou entre 30% e 32%.

De acordo com Barchini, o aumento já era esperado pelo governo federal, principalmente em razão do crescimento no número de inscritos, que passou de 4,8 milhões em 2025 para 5 milhões em 2026.

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Outro fator foi a ampliação da participação de estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública, que atingiu recorde neste ano. Entre as medidas que contribuíram para esse resultado está a inscrição automática desses estudantes.

“Já esperávamos um aumento na abstenção. Está dentro daquilo que a gente esperava, justamente por induzir nesta edição a inscrição dos concluintes da rede pública”, explicou o ministro.

Mais de 1,6 mil candidatos foram eliminados

Durante a aplicação das provas, 1,6 mil participantes foram eliminados por descumprirem alguma das regras estabelecidas no edital do Enem. Segundo o ministro, as ocorrências não foram consideradas graves.

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O exame deste domingo foi aplicado em 1,9 mil municípios brasileiros, com aproximadamente 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas de aula utilizadas.

Gabarito sai na quarta-feira

Os candidatos poderão consultar o gabarito oficial do Enem 2026 na próxima quarta-feira (18). Já o resultado final do exame está previsto para 18 de janeiro de 2027, conforme calendário divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Enem é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e, por meio do exame, são ocupadas 1,5 milhão de vagas em cursos de graduação em todo o país.

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Como solicitar a reaplicação

Os participantes que foram impedidos de realizar as provas por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do exame, desde que apresentem a documentação exigida.

Os pedidos devem ser feitos entre os dias 16 e 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante do Enem.

A reaplicação está programada para os dias 15 e 16 de dezembro. Os candidatos afetados pela falta de energia em Arapongas e nos demais locais onde houve interrupção no fornecimento poderão participar do procedimento, conforme os critérios estabelecidos pelo Inep.