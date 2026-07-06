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Arapongas registra novo acidente envolvendo patinete elétrico

Ocorrência foi registrada na Rua Papagaio e vítima foi levada para o Honpar pelo Samu

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 14:53:03 Editado em 06.07.2026, 15:21:16
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Arapongas registra novo acidente envolvendo patinete elétrico
Autor Samu atendeu a vítima - Foto: TNOnline

Uma adolescente que transitava com um patinete elétrico ficou ferida na tarde desta segunda-feira (6) após se envolver em um acidente com um carro na Rua Papagaio, em Arapongas. A menor descia pela via quando colidiu contra a porta de um veículo.

-LEIA MAIS: Jovem de 18 anos morre após acidente com patinete elétrico em Arapongas (PR)

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Com o impacto da batida, a vítima caiu no asfalto e sofreu escoriações. A adolescente foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Norte Paranaense (Honpar).

Ao TNOnline, o Honpar informou que a vítima foi atendida e apresentava lesões ortopédicas e também no crânio.

Os acidentes com patinetes geram preocupação em Arapongas. No dia 22 de junho, um jovem de 18 anos sofreu um gravíssimo acidente ao andar de patinete elétrico e acabou morrendo dias depois no hospital.

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A Prefeitura de Arapongas informou que irá ampliar a fiscalização. A circulação de patinetes elétricos é regulamentada em Arapongas e os usuários são obrigados a usar capacete de proteção.

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