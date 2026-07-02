Arapongas registra novo acidente envolvendo patinete elétrico

Mulher ficou ferida e foi socorrida por uma equipe do Samu na manhã desta quinta-feira (2); colisão envolveu patinete elétrico e caminhão

Mais um acidente envolvendo patinete elétrico foi registrado no trânsito de Arapongas (PR). Na manhã desta quinta-feira (2), uma mulher ficou ferida ao colidir contra um caminhão em uma rotatória da Avenida Taperaçu-Cinza e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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De acordo com testemunhas, o acidente teria ocorrido no momento em que tanto o patinete elétrico conduzido pela vítima quanto o caminhão entraram na rotatória. Após a colisão, o patinete ficou preso embaixo do caminhão.

Os socorristas do Samu informaram que a mulher apresentava dores nas duas pernas e um trauma na região do abdômen. A vítima foi encaminhada pela ambulância ao hospital Santa Casa para uma avaliação médica.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou um boletim de ocorrências. A princípio, o caminhoneiro não teria notado a batida até ser avisado por populares. As autoridades apuram as causas do acidente.

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Segundo acidente

Esse foi o segundo acidente envolvendo patinete elétrico dentro de duas semanas em Arapongas. No último dia 22, uma jovem de 18 anos, identificada como Nicolle Moraes, se envolveu em uma grave colisão com um carro no cruzamento das ruas Chororó Preto e Galo Campina. Ela foi internada no Honpar, mas não resistiu e faleceu na última terça-feira (30).