Arapongas registra mínima de 4ºC ao amanhecer desta quinta

Da Redação

A massa de ar polar predomina sobre o Paraná nesta quinta-feira (19) e, por conta disso, as temperaturas continuam baixas no estado. Em Arapongas, por exemplo, haverá mais um dia frio, com mínima de 3ºC e máxima de 15ºC. De modo geral, as temperaturas apresentam uma pequena elevação em relação ao dia anterior.

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quinta-feira será de tempo estável na Cidade dos Pássaros. Sendo assim, não existe a possibilidade de ocorrência de chuva no município.

Já em outras regiões do estado, não é descartada a probabilidade de algumas chuvas ocasionais, principalmente entre a madrugada e a manhã. A nebulosidade seguirá variável, porém, com gradual diminuição no decorrer do dia.