Arapongas registra mínima de 20ºC ao amanhecer desta sexta-feira

A Cidade dos Pássaros deve registrar chuva nesta sexta

Nesta sexta-feira (17), uma nova frente fria avança rapidamente pelo Sul do País, mantendo o tempo bastante instável nas regiões paranaenses. Pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem durante a madrugada entre as regiões sudoeste, oeste e noroeste, avançando para as demais regiões no decorrer da manhã. As condições seguem bastante favoráveis para registros de temporais localizados.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que Arapongas, cidade do norte paranaense, pode registrar chuva a qualquer momento do dia. As pancadas podem se iniciar logo nas primeiras horas da manhã.

Existe 96% de probabilidade de ocorrência de chuva para a Cidade dos Pássaros e uma precipitação acumulada de 26.1 milímetros. A partir desses dados é possível presumir que o município registre chuvas intensas.

Comparada aos dias anteriores, Arapongas deve registrar temperaturas um pouco mais baixas nesta sexta-feira. A mínima prevista é de 20ºC; a máxima não ultrapassa dos 25ºC.

