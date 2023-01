Arapongas registra mínima de 19ºC ao amanhecer desta sexta-feira (20)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas deve registrar chuva ao longo desta sexta-feira (20)

A massa de ar que atua sobre o Estado ainda é quente e úmida nesta sexta-feira (20) e isso gera um ambiente favorável ao desenvolvimento de áreas de instabilidade a partir do período da tarde. Chuvas ainda podem vir acompanhadas de descargas elétricas em alguns momentos. Risco para temporais localizados segue elevado.

continua após publicidade .

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), deve chover em quase todo o Estado neste dia. Apenas as cidades do oeste e sudoeste ficam com o tempo firme.

Já Arapongas, norte do Paraná, deve registrar bastante chuva ao longo desta sexta-feira, conforme a previsão do Simepar. Existe uma precipitação acumulada de 12.4 milímetros para o município e 95% de probabilidade de ocorrência de chuva. Inclusive, as pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

continua após publicidade .

Mesmo instável, as temperaturas seguem elevadas na Cidade dos Pássaros, dando a sensação de tempo abafado. Ao amanhecer, a mínima registrada foi de 19ºC; a máxima chega aos 25ºC.

Siga o TNOnline no Google News