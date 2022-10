Arapongas registra mínima de 17ºC ao amanhecer desta quarta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O município ainda pode registrar chuvas nesta quarta-feira

Arapongas registrou a mínima de 17ºC ao amanhecer desta quarta-feira (19), de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Já em relação à máxima, o instituto meteorológico afirma que ela será um pouco superior que a obtida no dia anterior: na terça-feira (18), o valor não ultrapassou da casa dos 23ºC; nesta quarta-feira, os termômetros devem chegar aos 27ºC. Portanto, esquenta mais neste dia.

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, o município deve ficar sob nuvens na maior parte do tempo, inclusive, existe previsão de chuva. Há uma precipitação acumulada de 2.0 mm para Arapongas. Uma quantidade de chuva abaixo do que foi registrado nos dias anteriores.

A previsão aponta que chuvas isoladas podem ocorrer, principalmente, durante a tarde.

continua após publicidade .

No período da noite, chuvas significativas devem ser registradas nas cidades do extremo oeste.

Siga o TNOnline no Google News