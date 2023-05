Arapongas registra mínima de 17ºC ao amanhecer desta quarta

Da Redação

A máxima não ultrapassa os 25ºC

Nesta quarta-feira (10), ainda deve chover fraco/garoar entre os Campos Gerais e o leste do Paraná, em função dos ventos que transportam umidade do oceano. No extremo norte do Estado, também há expectativa de chuvas durante a tarde, atuando de forma mais localizada. No oeste, sudoeste e no centro-sul fica frio pela manhã, e não chega a esquentar muito à tarde.

Em Arapongas, norte do estado, as temperaturas também ficam abaixo do que foi registrado nos dias anteriores. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), isso se deve à possibilidade de chuva no município.

O instituto meteorológico informa que há 97% de probabilidade de ocorrência de chuva na Cidade dos Pássaros, além de uma precipitação acumulada de 3.6 milímetros. Inclusive, as pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

As temperaturas devem variar entre 17ºC e 25ºC.

