Arapongas registra mínima de 16ºC ao amanhecer deste sábado

O município deve ficar predominado por nuvens neste sábado

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que ainda há condição de instabilidade no Paraná, com indicativos de chuvas, neste sábado (15). Em alguns municípios do interior do Estado, o sol até aparece, o que influencia na amplitude térmica. No entanto, entre à tarde e à noite, áreas de instabilidade voltam a ocorrer de forma um pouco mais significativa.

Ainda conforme o instituto meteorológico, a chance de chuvas no Norte Pioneiro neste sábado é baixa. Portanto, é possível que Arapongas não registre chuva neste dia também. Inclusive, o sol pode aparecer em alguns momentos, porém, o que realmente predomina sobre a Cidade dos Pássaros é a nebulosidade.

A nebulosidade também toma conta das cidade localizadas no leste do Paraná, como a Região Metropolitana de Curitiba e litoral. Há previsão de chuvas ocasionais sobre esses setores.

O Simepar também aponta que as temperaturas variam pouco neste sábado. Em Arapongas, por exemplo, a mínima registrada foi de 16ºC. Já a máxima chega à casa dos 25ºC.

