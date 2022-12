Arapongas registra mínima de 16ºC ao amanhecer desta terça-feira (20)

Da Redação

O tempo volta a firma na Cidade dos Pássaros nesta terça

O tempo ainda segue instável em alguma regiões do Paraná nesta terça-feira (20). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), por conta da instabilidade, as temperaturas não variam muito ou apresentam pouca oscilação, principalmente na "metade sul" do Estado. Além disso, o risco de temporais diminui progressivamente ao longo do dia.

Ainda conforme o instituto meteorológico, as regiões paranaenses que devem registrar chuvas são o leste o sudeste. Já para o norte, onde Arapongas fica localizada, não existe previsão de chuva.

Na segunda-feira (19), a Cidade dos Pássaros registrou chuva fraca ao longo do dia, mas, nesta terça, o tempo volta a firma. Segundo o Simepar, o sol volta a predominar sobre o município. É possível que ele fique entre nuvens em alguns momentos, porém, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

As temperaturas se elevam um pouco mais do que no dia anterior, isso por conta da presença do sol, que influencia na amplitude térmica. O Simepar aponta que, em Arapongas, os valores devem variar entre 16ºC e 26ºC.

