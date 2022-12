Arapongas registra mínima de 16ºC ao amanhecer desta quinta-feira (22)

Da Redação

As temperaturas devem variar entre 16ºC e 26ºC

Na quinta-feira (22), o cenário ainda se mantém bastante semelhante ao dia anterior, ou seja, uma maior concentração de nuvens continua sendo esperada entre o centro e o leste do Paraná, com chuvas fracas e ocasionais. Na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral, os eventos de chuva são mais persistentes, e as temperaturas pouco variam durante o dia. No entanto, não há expectativa de volumes significativos de precipitação.

Nos demais setores paranaenses, o tempo deve seguir mais estável, com baixa probabilidade de chuvas. Além disso, as temperaturas ficam elevadas nessas regiões.

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quinta-feira será de tempo firme em Arapongas, cidade localizada no norte do Paraná.

O instituto meteorológico indica que o sol aparece logo nas primeiras horas da manhã e predomina ao longo do dia sobre o município. É possível que ele fique entre nuvens em alguns períodos, mas qualquer possibilidade de chuva é descartada.

A respeito das temperaturas, a Cidade dos Pássaros registra valores amenos ao amanhecer, com a mínima prevista de 16ºC. No entanto, devido à presença do sol, as temperaturas sobrem rapidamente e, durante a tarde, a máxima deve chegar à casa dos 26ºC.

