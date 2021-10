Da Redação

Arapongas registra mínima de 15º C e tempo fechado

Arapongas amanheceu com o tempo fechado nesta segunda-feira (11) e registrou temperatura mínima de 15º C. A máxima deve chegar aos 24º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, pode haver pancadas de chuva no município, porém, a possibilidade é mínima.

continua após publicidade .

Começo de semana com tempo instável em parte do Sul do Brasil. Algumas áreas de instabilidade atuam, com possibilidade de serem acompanhadas de trovoadas. No Paraná a tendência é de variação da nebulosidade, com o setor leste (RMC e litoral) tendo influência de umidade do mar (com chuviscos/chuvas fracas ocasionais), enquanto algum temporal ocorre inicialmente a partir do oeste e do sudoeste paranaense. A "metade sul" do Estado apresenta maior possibilidade em relação a alguma chuva nesta segunda-feira. No noroeste esquenta mais.