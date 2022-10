Arapongas registra mínima de 14ºC ao amanhecer deste sábado

Da Redação

Após diversos dias chuvosos, o tempo volta a ficar firme sobre o Paraná neste sábado (22), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O sol deve predominar em grande parte dos municípios paranaenses, exceto nas cidades do leste, que serão afetadas pela circulação dos ventos que vêm do oceano. Devido a isso, a nebulosidade fica variável e faz com que chuviscos ocorram, principalmente entre a Serra do Mar e as praias.

No norte do Paraná, onde Arapongas fica localizada, o dia será ensolarado. O instituto meteorológico aponta que o sol surge logo nas primeiras horas da manhã e deve predominar sobre a cidade e região ao longo. É possível que ele apareça entre nuvens em alguns períodos, mas qualquer possibilidade de chuva é descartada.

A Cidade dos Pássaros terá um amanhecer com temperaturas amenas, obtendo mínima de 14ºC. No entanto, devido ao predomínio do sol, a amplitude térmica ocorre de forma rápida, e a máxima pode chegar à casa dos 26ºC.

