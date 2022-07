Arapongas registra mínima de 14ºC ao amanhecer deste domingo

Da Redação

Arapongas fica com o tempo firme neste domingo

No Paraná, o cenário ainda é de estabilidade neste domingo (10). Por conta disso, não é esperada a ocorrência de chuva sobre o Estado. Em Arapongas, cidade localizada no norte paranaense, o tempo segue firme com a presença do sol.

Além disso, as temperaturas continuam altas neste dia. A Cidade dos Pássaros registrou mínima de 14ºC ao amanhecer, e deve obter máxima de 25ºC durante a tarde.

No entanto, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo pode mudar no Estado durante o decorrer da semana, pois existe uma frente fria avançando em direção ao Paraná. Na segunda-feira (11), o fenômeno já deve causar chuva nos municípios do oeste e sudoeste.

Já na terça-feira (12), a chuva retorna para boa parte das regiões paranaenses, devido ao gradual avanço do sistema frontal.

