Arapongas registra mínima de 12ºC ao amanhecer deste sábado

Os termômetros não devem ultrapassar dos 20ºC na Cidade dos Pássaros

A frente fria começa a se afastar do Paraná indo em direção a São Paulo neste sábado (18). Por conta disso, é possível que ocorram pancadas de chuva no início da madrugada em cidades do Norte e Leste do Paraná. Em Arapongas, por exemplo, não existe possibilidade de ocorrência de chuva.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que pode haver uma grande concentração de nuvens e condição de chuva leve na região litorânea.

O instituto também diz que as temperaturas voltam a apresentar um declínio neste sábado, por conta da incursão de um ar mais frio. Devido a isso, pode haver risco para a formação de geadas, principalmente em porções entre o sudoeste e o centro-sul, próximo de Santa Catarina.

A Cidade dos Pássaros registrou 12ºC ao amanhecer. A máxima não deve ultrapassar dos 20ºC.

Região

O tempo será estável em Londrina também. A mínima prevista para o município é de 12ºC e a máxima de 21ºC.

Em Rolândia, o sábado será de tempo firme. Segundo o Simepar, o amanhecer na cidade será bem agradável, com uma mínima de 12ºC. A máxima não deve ultrapassar dos 21ºC.