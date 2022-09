Arapongas registra mínima de 11ºC ao amanhecer desta segunda-feira

Da Redação

A máxima não deve ultrapassar dos 23ºC nesta segunda

Nesta segunda-feira (5), o tempo fica mais instável no Paraná com previsão de chuvas em diversas regiões. As temperaturas seguem mais amenas ao longo do dia. O acumulado de chuva começa a ficar mais significativo no Estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe a possibilidade de ocorrência de algumas pancadas de moderadas a fortes, inclusive acompanhadas de trovoadas.

Arapongas, cidade situada no norte do Estado, amanheceu sob nuvens e, conforme o Simepar, existe probabilidade de chuva. O instituto meteorológico informa que as pancadas não devem ocorrer de forma significativa na Cidade dos Pássaros. A precipitação acumulada é de 3.3 mm.

Um sistema frontal atingiu o Paraná e trouxe instabilidade. Além disso, uma onda de ar frio também chegou ao Estado. Arapongas, por exemplo, registrou uma queda nas temperaturas.

Nesta segunda-feira, a Cidade dos Pássaros registrou mínima de 11ºC. Já a máxima não deve ultrapassar dos 23ºC.

