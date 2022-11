Arapongas registra mínima de 11ºC ao amanhecer desta quarta-feira

Da Redação

Arapongas fica com o tempo firme nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (2), o destaque ainda fica por conta do frio rigoroso sobre o Estado. Em vários setores paranaenses, as temperaturas mínimas ainda ficam abaixo dos 10°C. No sudoeste e no sul, há possibilidade até mesmo de geadas fracas.

Já no norte do Paraná, o amanhecer foi gelado. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Arapongas, por exemplo, registrou mínima de 11ºC. As temperaturas não se elevarão tanto como nos últimos dias, sendo assim, a máxima não deve ultrapassar dos 17ºC.

Ainda conforme o instituto meteorológico, o tempo volta a firmar nesta quarta-feira na Cidade dos Pássaros e região. O sol pode surgir sobre o município, mesmo que entre nuvens.

A presença da nebulosidade nos municípios do leste e do norte do estado faz com que a chance de chuviscos ocasionais aumente.

