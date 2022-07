Arapongas registra mínima de 10ºC ao amanhecer deste domingo

Da Redação

Ao decorrer da semana as temperaturas voltam a subir na Cidade dos Pássaros

Neste domingo (31), o frio ainda se mantém no amanhecer, novamente com risco de formação de geadas em regiões mais ao sul do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o dia será de tempo estável, sem chuvas.

Em Arapongas, norte do Paraná, o sol predominará durante o dia todo. A respeito das temperaturas, o Simepar indica que a mínima prevista é de 10ºC e a máxima não deve ultrapassar dos 24ºC.

Previsão para a semana

Entre segunda e terça-feira, o tempo também se mantém estável e com temperaturas em elevação, porém, ainda faz um pouco de frio até o amanhecer, mas, ao decorrer do dia, faz calor e os valores chegam a casa dos 28ºC.

Segunda-feira: 14ºC e 28ºC.

Terça-feira: 16ºC e 28ºC.

Quarta-feira: 17ºC e 30ºC.

Quinta-feira: 19ºC e 31ºC.

Sexta-feira: 20ºC e 28ºC.

