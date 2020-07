Arapongas registra mais um caso de coronavírus

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta quarta-feira (10) que mais um caso de coronavírus (Covid-19) foi confirmado na cidade. Agora o município chega a 94 casos.

Segundo a secretaria trata-se de um paciente do sexo masculino, 30 anos, cardiopata. Ele passou pela UPA com sintomas de vômito e falta de ar. Sem histórico de contato com algum caso positivo e encontra-se em isolamento domiciliar.

A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene, usando máscaras e evitando aglomerações.