Arapongas registra mais seis óbitos e 104 novos casos de Covid-19 - TNOnline

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta quinta-feira (06/08) a ocorrência de 104 novos casos por coronavírus (Covid-19), 6 óbitos e mais 103 pacientes curados da doença na cidade. Agora o município chega a 1.912 casos, dos quais 1.256 já estão curados, 602 ainda estão com a doença e 54, infelizmente, vieram a óbito. Sobre estes novos casos, a Secretaria de Saúde informa que:

- 49º óbito: Paciente do sexo feminino, 86 anos, com comorbidades, internada em leito de enfermaria no dia 20/07, coleta do exame no dia 22/07, transferida para leito de UTI após piora do quadro, vindo a óbito no dia 29/07, com 2º exame coletado após o óbito; resultado negativo do 1º exame divulgado no dia 02/08 e resultado positivo do 2º exame divulgado no dia 05/08;

- 50º óbito: paciente do sexo masculino, 62 anos, com comorbidades, coleta do 1º exame no dia 15/07, internado em leito de enfermaria no dia 16/07, resultado negativo do exame divulgado no dia 20/07, transferido para UTI após piora do quadro, vindo a óbito no dia 31/07, com 2º exame coletado após o óbito e resultado positivo divulgado hoje, 06/08;

- 51º óbito: paciente do sexo feminino, 86 anos, com comorbidades, internada em leito de enfermaria no dia 17/07, coleta do 1º exame no dia 22/07, recebeu alta em 27/07, resultado negativo do 1º exame divulgado em 02/08, sendo internada novamente em 29/07 em leito de UTI, vindo a óbito dia 31/07 com 2º exame coletado após o óbito e resultado positivo divulgado no dia 05/08;

- 52º óbito: paciente do sexo feminino, 61 anos, com comorbidades, coleta de exame no dia 20/07, internamento em leito de enfermaria no dia 20/07, transferido para o leito de UTI após piora do quadro, resultado positivo do exame no dia 28/07, vindo a óbito no dia 05/08;

- 53º óbito: Paciente do sexo feminino, 61 anos, com comorbidades, coleta do exame no dia 24/07, internada no dia 26/07 em leito de enfermaria, transferido para o leito de UTI após piora do quadro, resultado positivo do exame no dia 02/08, vindo a óbito no dia 05/08;

- 54º óbito: paciente do sexo feminino, 63 anos, com comorbidades, coleta do exame no dia 15/07, internada no dia 17/07 em leito de enfermaria, resultado positivo do exame no dia 20/07, transferido para UTI após piora do quadro, vindo a óbito hoje, 06/08;

- A Prefeitura de Arapongas por meio da Secretaria de Saúde se solidariza com os familiares;

- Entre os 104 casos confirmados estão 51 do sexo feminino com a respectivas idades: 2, 2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 21, 21, 22, 25, 25, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 37, 39, 39, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 61 (óbito), 62, 63, 66, 68, 74, 79, 84 e 86 (óbito) anos. Do sexo masculino, foram diagnosticados 53 pacientes com as respectivas idades: 1, 9, 11, 17, 19, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 36, 36, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 41, 41, 42, 44, 45, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 51, 53, 57, 57, 58, 62, 62 (óbito), 63, 70, 77, 86 (óbito);

- Referente aos pacientes de Arapongas com COVID-19, 07 permanecem na UTI e 11 na enfermaria;

- Referente aos leitos SUS hospitalares ocupados em Arapongas, existem 80% dos 20 leitos de UTI e 52,5% dos 40 leitos de enfermaria ocupados;

- A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene, usando máscaras e evitando aglomerações, inclusive em festas e confraternizações familiares.