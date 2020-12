Arapongas registra mais onze casos de covid-19; Sem vagas em UTI - TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou neste sábado (05), o registro de 11 novos casos e nenhum registro de curado de COVID-19 no município.

Agora o município chega a 5.398 casos dos quais 4.814 já estão curados (89,2%), 466 ainda estão com a doença e 118 infelizmente foram a óbito. Ao todo, já foram realizados 29.678 testes.

Sobre os casos a Secretaria de Saúde informa que:

O município possui 481 casos que aguardam resultados. Entre os resultados dos testes públicos e privados realizados no município foram divulgados 13 resultados negativos nesta data. Entre os 11 casos confirmados, 03 são do sexo feminino com as respectivas idades: 03, 25 e 49 anos. Do sexo masculino, foram diagnosticados 08 pacientes com as respectivas idades: 22, 22, 38, 45, 47, 56, 58 e 77anos.

Obs.: Na matéria de sexta-feira (04), retifica-se a informação da ocupação dos leitos de enfermaria para 100%.



Referente aos leitos hospitalares em Arapongas, houve redução dos leitos exclusivos para COVID-19 do Hospital de referência pela SESA-PR a partir de novembro. O Hospital conta atualmente com 10 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria.

Assessoria