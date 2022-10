Arapongas registra mais de 92 mil habitantes recenseados; entenda

Da Redação

O encontro aconteceu no auditório do Paço Municipal e contou com autoridades da cidade

Nesta quinta-feira (27), foi realizada em Arapongas a 2ª reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2022. Conforme o relatório apresentado, até o momento, foram registrados 92.954 habitantes recenseados, 51.267 unidades visitadas e 34.355 domicílios recenseados. O município tem estimativa de 123 mil habitantes.

O encontro aconteceu no auditório do Paço Municipal e contou com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, do vice-prefeito, Jair Milani, secretários municipais, Polícia Militar, além do delegado chefe da Polícia Civil de Arapongas, Dr. Maurício de Oliveira Camargo, e outros representantes de entidades.

De acordo com o coordenador do IBGE Arapongas, Antônio Noberto Schneider, algumas situações têm dificultado o resultado das pesquisas. “Registramos 3.335 domicílios com ausências e 447 recusas. Além disso, as chuvas dificultaram o acesso das equipes nas áreas rurais. Vamos realizar uma força-tarefa e retornar nos locais em que foram registradas ausência de pessoas. Temos um montante satisfatório da população já recenseada (92 mil), mas ainda temos muito pela frente”, disse.

Schneider mencionou, ainda, o apoio da gestão municipal durante os serviços do Censo 2022, cedendo espaços públicos para instalação das equipes de trabalho e passe livre intermunicipal aos recenseadores. “Vamos alinhar maior apoio junto à segurança pública para garantir melhor resposta junto à população no momento das entrevistas, que por vezes, demostra resistência em colaborar em responder os questionários”, acrescentou.





Censo 2022

O Censo é uma pesquisa socioeconômica completa, realizada a cada 10 anos, que produz informações atualizadas sobre o país com os detalhes necessários para planejar políticas públicas governamentais, investimentos e para a distribuição de recursos federais entre estados e municípios.

O Censo 2022 apresenta dois tipos de questionário, um básico e um da amostra. O básico tem 26 questões que investiga as principais características do domicílio e dos moradores. Uma parcela dos domicílios é selecionada para responder ao questionário da amostra, com 77 questões, que inclui mais detalhes como núcleo familiar, religião ou culto e deficiência.





Como identificar um recenseador?

Todos trabalham uniformizados, ou seja, todo recenseador usa: colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação, DMC – dispositivo móvel de coleta, semelhante a um smartphone na cor azul.

A identidade dos entrevistadores do IBGE pode ser verificada no endereço eletrônico.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

