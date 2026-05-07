Arapongas registra 935 notificações e 41 casos confirmados de dengue

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quinta-feira (07) o Informe Epidemiológico da Dengue de 26 de abril a 02 de maio de 2026. Conforme os dados repassados por meio do Controle de Endemias, Arapongas contabiliza 935 notificações, dos quais 41casos positivos, 28 adquiridos no município e 13 importados, além de 885 negativos e nove casos em investigação. Não houve óbitos.

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O informe segue sem registros de casos confirmados, notificações e negativos de Chikungunya, que também é transmitida pelo Aedes aegypti.

O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, volta a frisar a importância a colaboração da população para não deixar focos de água parada. Pardini relembra ainda que a Prefeitura segue monitorando os pontos de descarte irregular, que também podem favorecer a proliferação do Aedes aegypti.

PARANÁ

O Estado registra 42.510 notificações, 3.232 casos confirmados e 01 óbito em decorrência da dengue.