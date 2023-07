Arapongas registra 647 casos de dengue; veja medidas de prevenção

A Secretaria Municipal de Arapongas, através do Controle de Endemias, divulgou nesta quarta-feira (5), novo Informe Epidemiológico da dengue (de 25/06 a 01/07). Os números apontam: 3.546 notificações; sendo 647 casos confirmados (368 casos autóctones e 279 importados), 30 casos em investigação, 2.869 casos negativos e nenhum óbito. Seguindo com atuações de combate e prevenção, o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, chama a atenção para ações integradas, unindo toda a população. “Além do trabalho realizado pelos nossos agentes, é importante que cada um faça a sua parte. O período mais crítico já vem diminuindo, mas é necessário mantermos a vigilância”, pontuou.

CUIDADOS – Os criadouros mais comuns do mosquito da dengue são pneus, calhas, vasos, pratos de vasos, garrafas, caixas d’água sem tampa ou com a tampa quebrada, latas, lonas ou plásticos, ralos, bromélias, piscinas sem tratamento, banheiros em desuso, cisternas sem vedação adequada e recipientes que possam acumular água.

SINTOMAS – Em caso de sintomas como febre, dores no corpo, cansaço e dor nas articulações, a população deve procurar os serviços de saúde e seguir as recomendações da equipe, evitando que se agrave o quadro clínico.

