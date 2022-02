Da Redação

Arapongas registra 6 mortes e 1.195 casos de Covid em 4 dias

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou, nesta quarta-feira (2), os registros de Covid-19 referentes aos dias 30, 31 de janeiro e 01, 02 de fevereiro. Foram registrados 1.195 novos casos, 1.590 registros de curados e seis óbitos de residentes do município.

Neste momento, o município totaliza 28.804 casos, dos quais 590 morreram, 2.258 ainda estão com a doença e 25.956 já estão curados (90,1%). Ao todo, já foram realizados 97.185 testes.

Entre os resultados dos testes públicos e privados, dos dias 30, 31 de janeiro e 01, 02 de fevereiro, realizados no município, foram divulgados 661 resultados negativos, e 47 ainda aguardam resultados.

Confira o perfil das vítimas:

585º óbito ocorrido em 28/01: paciente do sexo masculino, 81 anos, com comorbidades, resultado positivo em 19/01, internado em 19/01, óbito ocorrido em 28/01.

586º óbito ocorrido em 28/01: paciente do sexo feminino, 80 anos, com comorbidades, internado em 20/01, resultado positivo em 25/01, óbito ocorrido em 28/01.

587º óbito ocorrido em 29/01: paciente do sexo masculino, 90 anos, com comorbidades, resultado positivo em 25/01, internado em 25/01, óbito ocorrido em 29/01.

588º óbito ocorrido em 29/01: paciente do sexo masculino, 91 anos, com comorbidades, internado em 11/01, resultado positivo em 15/01, óbito ocorrido em 28/01.

589º óbito ocorrido em 31/01: paciente do sexo masculino, 86 anos, com comorbidades, resultado positivo em 20/01, sem informações do hospital a respeito da data de internação, vindo a óbito em 31/01

590º óbito ocorrido em 31/01: paciente do sexo masculino, 61 anos, com comorbidades, resultado positivo em 23/01, internado em 23/01, óbito ocorrido em 31/01.

Os resultados deste boletim, são, em sua maioria provenientes de exames realizados a partir de 20/01/2022, e estão abaixo listados:

Dia 30/01/2022, registrados 69 casos positivos.

Dia 31/01/2022, registrados 377 casos positivos.

Dia 01/02/2022, registrados 303 casos positivos.

Dia 02/02/2022, registrados 446 casos positivos

Entre os casos registrados, 676 são do sexo feminino, com as respectivas idades:

0 a 11 anos: 45

12 a 17 anos: 35

18 a 29 anos: 151

30 a 39 anos: 155

40 a 49 anos: 140

50 a 59 anos: 81

60 a 69 anos: 47

70 ou mais: 22

Do sexo masculino, foram registrados 519 casos, com as respectivas idades:

0 a 11 anos: 34

12 a 17 anos: 23

18 a 29 anos: 143

30 a 39 anos: 107

40 a 49 anos: 93

50 a 59 anos: 60

60 a 69 anos: 37

70 ou mais: 21

* 01 resultado não foi localizado a idade.

Referente aos residentes em Arapongas com Covid-19, o município possui 11 pacientes internados em leito de UTI e 12 internados em leito de enfermaria.