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SAÚDE

Arapongas registra 46 casos confirmados de dengue e um de Chikungunya em 2026

Saúde continua pedindo para que a população se cuide e ajude a evitar as doenças causadas pelo Aedes aegypti

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 09:43:52 Editado em 28.05.2026, 09:43:46
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Arapongas registra 46 casos confirmados de dengue e um de Chikungunya em 2026
Autor Arapongas contabiliza 1.198 notificações, das quais 46 casos positivos - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quinta-feira (27) o Informe Epidemiológico da Dengue de 17 a 23 de maio de 2026.

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Conforme os dados repassados por meio do Controle de Endemias, Arapongas contabiliza 1.198 notificações, das quais 46 casos positivos, 33 adquiridos no município e 13 importados, além de 1.144 negativos e oito casos em investigação. Não houve óbitos.

O informe traz o primeiro registro de caso confirmado e duas notificações de Chikungunya, que também é transmitida pelo Aedes aegypti.

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O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, lembra da importância da colaboração da população para não deixar focos de água parada.

Pardini comenta ainda que a Prefeitura segue monitorando os pontos de descarte irregular, que podem favorecer a proliferação do Aedes aegypti.

PARANÁ

O Estado registra 49.677 notificações, 4.411 casos confirmados e 02 óbitos em decorrência da dengue.

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aedes aegypti ARAPONGAS chikungunya Dengue Epidemiologia Saúde Pública
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