Arapongas registra 44 novos casos de Covid-19 e mais dois óbitos - TNOnline

Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou neste sábado, 08, a ocorrência de 44 novos casos por coronavírus (Covid-19), 55 pacientes curados da doença na cidade e mais 02 óbitos. Agora o município chega a 2008 casos, dos quais, 1.390 já estão curados, 562 ainda estão com a doença e 56 pacientes vieram a óbito.

Sobre estes novos casos, a Secretaria de Saúde informa que:

- 55º óbito: Paciente do sexo feminino, 44 anos, com comorbidades, realizado o teste no dia 03/07 com resultado positivo divulgado no dia 09/07, internado no dia 10/07, vindo a óbito hoje, dia 08/08.

- 56º óbito: Paciente do sexo masculino, 57 anos com comorbidades, internado no dia 07/07, realizado o teste no dia 09/07 com resultado negativo divulgado no dia 16/07, recebeu alta no dia 27/07 sendo internado novamente em leito de UTI no dia 28/07 após piora do quadro, realizado um 2º exame em 29/07 com resultado positivo do 2º exame divulgado em 05/08, vindo a óbito hoje, dia 08/08.

A Prefeitura de Arapongas por meio da Secretaria de Saúde se solidariza com os familiares.Entre os 44 casos confirmados estão 23 do sexo feminino com a respectivas idades: 5, 18, 19, 20, 25, 29, 34, 34, 35, 37, 37, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 50, 54, 57, 58, 64 e 73 anos.Do sexo masculino foram diagnosticados 21 pacientes com as respectivas idades: 3, 3, 12, 13, 18, 18, 23, 26, 32, 34, 36, 42, 42, 44, 44, 45, 51, 59, 61, 63 e 71 anos.

Referente aos pacientes de Arapongas com Covid-19, 09 permanecem na UTI e 07 na enfermaria;Referente aos leitos SUS hospitalares ocupados em Arapongas, existem 95% dos 20 leitos de UTI e 42,5% dos 40 leitos de enfermaria ocupados;

A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene, usando máscaras e evitando aglomerações, inclusive em festas e confraternizações familiares.