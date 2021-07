Da Redação

Arapongas registra 43 novos casos de Covid-19 e dois óbitos

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas informou nesta sexta-feira (23), o registro de 43 novos casos, 24 curados e 02 óbitos por Covid-19 no município. Neste momento, a cidade totaliza 20.652 casos, dos quais 547 vieram a óbito, 176 ainda estão com a doença e 19.929 já estão curados (96,5%). Ao todo, já foram realizados 72.735 testes.

Entre os resultados dos testes públicos e privados realizados no município, foram divulgados 169 resultados negativos nesta data.

Sobre os óbitos, a Secretaria de Saúde informa que:

546º óbito, ocorrido em 22/07: paciente do sexo masculino, 69 anos, com comorbidades, internado em 19/07, realizado coleta do exame em 20/07, resultado positivo divulgado em 23/07, vindo a óbito em 22/07.

547º óbito, ocorrido em 22/07: paciente do sexo feminino, 57 anos, com comorbidades, internado em 16/06, realizado coleta do exame em 21/06, resultado positivo divulgado em 21/06, vindo a óbito em 22/07.

Os resultados abaixo divulgados, em sua maioria, são provenientes de exames realizados a partir do dia 19/07. Entre os 43 casos confirmados, 28 são do sexo feminino, com as respectivas idades: 10, 16, 18, 20, 26, 26, 27, 28, 29, 32, 32, 33, 34, 36, 36, 37, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 50, 57, 62, 65, 69 e 74 anos.

Do sexo masculino, 15 foram diagnosticados com as respectivas idades: 16, 17, 21, 22, 22, 24, 25, 37, 37, 38, 40, 41, 43, 44 e 69 anos. Referente aos leitos hospitalares SUS em Arapongas, a ocupação informada pelo hospital é de 27,3% dos 66 leitos de UTI e de 24% dos 50 leitos de enfermaria. Referente aos leitos privados, o Hospital possui 01 paciente internado em leitos de UTI e não possui pacientes internados em leitos de enfermaria.

Referente aos pacientes de Arapongas com COVID-19, o município possui 05 pacientes internados em leitos de UTI e 09 pacientes internados em leitos de enfermaria.