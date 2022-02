Da Redação

Arapongas registra 3 mortes e 820 casos de Covid em 3 dias

Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou, neste sábado (05), os registros de COVID-19 referentes aos dias 03, 04 e 05 de fevereiro. O boletim anterior, divulgado em 02/01/2022, informou os registros referentes aos dias 30, 31 de janeiro e 01, 02 de fevereiro. No atual boletim, foram registrados 820 novos casos, 476 registros de curados de COVID-19 e 03 óbitos de residentes do município.

Neste momento, o município totaliza 29.624 casos, dos quais 593, vieram a óbito, 2.599 ainda estão com a doença e 26.432 já estão curados (89,2%). Ao todo, já foram realizados 98.528 testes. Entre os resultados dos testes públicos e privados divulgados entre os dias 03, 04 e 05 de fevereiro, realizados no município, foram contabilizados 546 resultados negativos, e 24 ainda aguardam resultados.

A respeito dos óbitos, a Secretaria de Saúde informa:591º óbito ocorrido em 01/02: paciente do sexo feminino, 31 anos, com comorbidades, resultado positivo em 25/01, internado em 24/01, óbito ocorrido em 01/02.592º óbito ocorrido em 03/02: paciente do sexo masculino, 77 anos, com comorbidades, resultado positivo em 01/02, internado em 01/02, óbito ocorrido em 03/02.593º óbito ocorrido em 04/02: paciente do sexo feminino, 81 anos, com comorbidades, resultado positivo em 31/01, internado em 28/01, óbito ocorrido em 04/02.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde se solidariza com os familiares. Os resultados deste boletim, são, em sua maioria provenientes de exames realizados a partir de 30/01/2022, e estão abaixo listados: Dia 03/02/2022, registrados 230 casos positivos. Dia 04/02/2022, registrados 434 casos positivos.

Dia 05/02/2022, registrados 156 casos positivos. Entre os casos registrados, 442 são do sexo feminino, com as respectivas idades: 0 a 11 anos: 1912 a 17 anos: 2118 a 29 anos: 109 30 a 39 anos: 11240 a 49 anos: 7950 a 59 anos: 5460 a 69 anos: 2970 ou mais: 19 Do sexo masculino, foram registrados 378 casos, com as respectivas idades:0 a 11 anos: 2912 a 17 anos: 1618 a 29 anos: 8030 a 39 anos: 8540 a 49 anos: 7250 a 59 anos: 4360 a 69 anos: 3570 ou mais: 18 Referente aos pacientes residentes em Arapongas com COVID-19, o município possui 07 pacientes internados em leito de UTI e 09 pacientes internados em leito de enfermaria.

A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância de a população seguir as orientações de especialistas, mantendo os cuidados de higiene, usando máscaras e evitando aglomerações, inclusive em festas e confraternizações familiares.