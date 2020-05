Arapongas registra 278 casos positivos de dengue

Nesta quarta-feira (06), o Controle de Endemias de Arapongas divulgou o Boletim Epidemiológico referente à semana do dia 26 de abril a 02 de maio com atualizações do cenário da dengue no município. Em estado de alerta, Arapongas registra até agora 278 casos positivos de dengue – sendo 204 adquiridos dentro do município e 74 casos importados. O número de notificações chegou em 1.010, para 298 casos em investigação e 434 negativos. Na última semana, foram registradas 927 notificações, 244 casos positivos, 269 em investigação e 409 negativos.

“ A cada semana nota-se o aumento dos números. Estamos em estado de alerta, até agora. Demais municípios já apresentam estado de epidemia. Dengue mata, e por isso devemos redobrar nossas atenções, onde cada um deve fazer a sua parte”, diz o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini. Somando as práticas diárias de combate e prevenção, as equipes dos agentes de combate a endemias que têm realizado serviços de bloqueio, aplicação de UBV Costal e eliminação de focos da doença.

Medidas de combate - Não deixar água parada, manter as lixeiras tampadas e protegidas das chuvas, fazer a troca constante de água das vasilhas dos animais, manter os pratinhos de vasos de plantas sempre limpos e com areia até a borda, verificar e limpar o coletar de água da geladeira ou ar condicionado, limpeza dos vasos sanitários, embalar bem as garrafas para descarte nas lixeiras, limpeza das calhas, descartar corretamente entulho e lixo, guardar os pneus em local coberto ou fazer furos para não acumular água, entre outros.

Paraná - O boletim da dengue divulgado ontem (05) pela Secretaria da Saúde do Paraná destaca 157.418 mil casos confirmados no Estado, com 122 óbitos provocados pela doença. A epidemia atinge 223 cidades, que representam mais de 55,8% dos municípios paranaenses. São cidades que apresentam, proporcionalmente, incidência maior que 300 casos autóctones por 100 mil habitantes. O monitoramento deste período epidemiológico da dengue começou em julho de 2019 e segue até julho deste ano. Da semana anterior para esta, o total de casos confirmados aumentou em 10,78%, com 15.320 casos a mais.

Em situação de alerta são 24 municípios. Foz do Jordão, Ibaiti, Ibema e Entre Rios do Oeste passaram para o estágio nesta semana epidemiológica. A situação de alerta indica que as cidades apresentam, proporcionalmente, a incidência de mais de 100 casos autóctones confirmados por 100 mil habitantes.Segundo o boletim, 70 municípios registram casos de dengue grave.Óbitos - Na atualização semanal, o boletim confirma 11 óbitos por dengue que estavam em investigação. Três óbitos são de pessoas que residiam no município de Londrina, uma mulher de 93 anos, portadora de diabetes; uma mulher de 55 anos, sem comorbidade associada, e uma jovem de 24 anos, também sem comordidade; dois óbitos são de moradores do município de Medianeira; uma mulher de 91 anos, sem comorbidade, e um homem de 89 anos, portador de diabetes e hipertensão arterial; um óbito em Foz do Iguaçu, mulher de 57 anos, com sequelas de acidente vascular cerebral; um óbito em Cianorte, homem de 74 anos, com várias doenças associadas; um óbitos em Maringá, homem de 29 anos, sem quadro de doenças associadas; um óbito em Alvorada do Sul, homem de 72 anos, com hipertensão; um óbito em Florestópolis, homem de 76 anos, também portador de hipertensão, e um óbito em Quatro Pontes, mulher de 85 anos, com diabetes.