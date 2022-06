Arapongas registra 2.254 casos positivos de dengue; saiba mais

Da Redação

Segundo o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, o município segue com as ações de combate e conscientização

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, por meio do Controle de Endemias, divulgou nesta quinta-feira (09), os novos dados da situação da dengue no município. Segundo o Informe Epidemiológico, referente aos dias 29 de maio a 04 de junho, são 4.922 notificações, 2.254 casos confirmados - sendo 2.224 autóctones e 30 importados, 108 casos em investigação, 2.560 negativos e dois óbitos.

Na semana anterior foram 4.696 notificações. 2.131 casos confirmados. 68 em investigação; 2.497 negativos e dois óbitos.

Segundo o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, o município segue com as ações de combate e conscientização. “As medidas são diariamente realizadas em toda a cidade. Nossas equipes realizam as visitas domiciliares, bloqueios, visitas em pontos estratégicos, além de palestras educativas, buscando levar maior consciência para a população sobre os riscos da doença, bem como práticas positivas que evitam a proliferação do mosquito”, salientou.

Nesta quarta-feira (08), Pardini esteve em reunião com o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Em pauta, foi discutido e reforçado as medidas da Lei nº 4.559 de 18 de maio de 2017, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas e sanções aos respectivos proprietários. Tais veículos são potenciais criadouros para o mosquito Aedes Aegypti.

“Tivemos uma conversa com o prefeito e vamos fazer valer as medidas que constam na lei municipal. Carros abandonados transformam-se em criadouros do mosquito, tendo em vista que, em algumas situações os veículos estão em péssimo estado de conservação, facilitando o acúmulo de água e, consequentemente a proliferação do mosquito”, salientou Pardini.





PARANÁ

O boletim semanal da dengue publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 196.053 casos suspeitos, com 86.809 confirmações. São 7.557 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 41º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

O informe confirmou ainda a morte de mais três pessoas pela doença, totalizando 41 óbitos no Paraná. São dois homens e uma mulher entre 53 e 79 anos. Eles residiam em Paranacity, Marechal Cândido Rondon e Santa Helena. Os óbitos ocorreram entre 2 e 10 de maio de 2022 e todos apresentavam comorbidades.

Até o momento, 383 municípios registraram notificações de dengue, destes 343 confirmaram a doença, sendo que 311 municípios registraram autoctonia, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência. Há ainda, 43.738 casos em investigação. “Apesar de as temperaturas estarem mais baixas, ainda confirmamos aumento de casos e óbitos no Estado pela doença, por isso, temos de continuar a monitorar e remover potenciais criadouros para evitar a proliferação do mosquito”, alertou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.