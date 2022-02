Da Redação

Arapongas registra 21ºC ao amanhecer desta sexta-feira

O tempo continua instável e abafado nesta sexta-feira (4) em Arapongas. O município registrou 21ºC ao amanhecer, mas, no período da tarde, os termômetros devem chegar aos 26ºC.

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe possibilidade de ocorrência de chuva na Cidade dos Pássaros. A precipitação acumulada é de 6.4 mm.

A instabilidade e o tempo abafado ficam mais expressivos nesta sexta-feira no Paraná. O deslocamento de uma frente fria a partir do Rio Grande do Sul, favorece na região do Paraná, ventos mais aquecidos com aumento das taxas de umidade a partir de áreas mais ao norte do país. Com isto, alguns temporais devem ocorrer entre as regiões do estado, mas principalmente a partir da tarde.