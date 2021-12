Da Redação

Arapongas registra 19ºC ao amanhecer desta quinta-feira

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a quinta-feira (23) será mais um dia quente em Arapongas. O município registrou 19ºC ao amanhecer e a máxima deve chegar aos 33ºC.

Ainda segundo o Simepar, a quinta-feira deve ser semelhante aos dias anteriores. Sendo assim, não há previsão de chuva para a Cidade dos Pássaros.

A tendência é de uma diminuição da nebulosidade na região do estado. Contudo, áreas mais a nordeste e leste, concentram um pouco mais de nuvens e condições para chuva isolada. As temperaturas se elevam mais na faixa oeste e a noroeste, com calor ainda significativo a tarde nestes setores. Entre o centro e o leste, espera-se uma elevação mais lenta das temperaturas e menos calor.