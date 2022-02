Da Redação

Arapongas registra 18ºC ao amanhecer desta quinta-feira

Arapongas amanheceu com sol entre nuvens nesta quinta-feira (17), porém, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), devido ao calor, pode ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados no período da tarde.

continua após publicidade .

Além disso, o dia deve ser de temperaturas intensas, com máxima de 32ºC. A mínima registrada foi de 18ºC.

Na quinta-feira, o ar mais quente e úmido favorece a intensificação de nuvens de chuva a partir da tarde no Paraná. A sensação de calor prossegue em grande parte do Estado, condição que também contribui para ocorrência de alguns temporais, principalmente na "metade sul" paranaense.