Arapongas registra 1.865 casos e um óbito pela Dengue

Da Redação

Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através do Controle de Endemias, divulgou os dados atualizados sobre a situação da Dengue no município.

Conforme o Boletim Epidemiológico nº 38, referente aos dias 08 a 14 de maio, Arapongas registra 1.865 casos positivos, sendo 1.838 autóctones e 27 importados; 4.034 notificações; 68 em investigação; 2.101 negativos e um óbito.

Na semana anterior, com os dados dos dias 01 a 07 de maio, foi apresentado 3.447 notificações; 1.591 casos positivos; 130 em investigação; 1.726 negativos e um óbito.

“Temos mantido as nossas ações, como fiscalização e bloqueios, instalações das armadilhas para o mosquito, fumacê e serviços educativos. Reforçamos que a população faça a sua parte. Com a queda nas temperaturas, temos um cenário mais difícil para a reprodução do mosquito. Acreditamos que nas próximas semanas, registraremos quedas”, diz o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

A Prefeitura de Arapongas respondeu algumas dúvidas e mitos sobre a dengue que podem ajudar a evitar novos casos:



Como a pessoa reconhece o mosquito Aedes aegypti?

O mosquito apresenta: corpo escuro, com listras brancas no tronco, cabeça e pernas e possui hábito de picar, principalmente, durante o dia.





Como a população pode ajudar?

Evitando a presença de criadouros, tanto na casa como no local de trabalho e estudo, dando destinação adequada ao lixo, inservíveis e recicláveis. Eliminar qualquer recipiente que possa acumular água é a chave para evitar a proliferação do mosquito.





Quais os criadouros mais comuns do mosquito da dengue?

Pneus, calhas, vasos, pratos de vasos, garrafas, caixas d’água sem tampa ou com a tampa quebrada, latas, lonas ou plásticos, ralos, bromélias, piscinas sem tratamento, banheiros em desuso, cisternas sem vedação adequada e recipientes que possam acumular água.





Uma pessoa infectada pode passar a doença para outra?

Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções. A pessoa também não se contamina por meio de fontes de água, alimento ou uso de objetos pessoais do doente de dengue. A transmissão ocorre apenas através da picada do mosquito infectado.





Quais são os principais sintomas da dengue?

Febre alta (maior 38.5ºC), dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Outros sintomas mais graves tais como dor abdominal intensa, vômito persistente, tontura (hipotensão), diminuição do volume urinário e muito cansaço também podem ocorrer.

Em quanto tempo os sintomas aparecem?

De três a quinze dias após a picada do mosquito infectado.

Como distinguir a dengue de outras doenças febris como a gripe?

As duas condições são parecidas porque ambas têm entre os possíveis sintomas febre, dores de cabeça e no resto do corpo, cansaço e mal-estar. Mas a dengue não apresenta sintomas respiratórios como coriza (nariz escorrendo), obstrução nasal (nariz entupido) ou tosse. O paciente deve evitar a banalização de casos febris e logo que iniciem os sintomas, procurar o serviço médico.

A partir de que momento deve-se procurar um médico?

É necessário buscar atendimento médico sempre que houver qualquer manifestação de algum tipo de sinais ou sintomas.





Por que alguns medicamentos são contra indicados em caso de dengue?

Medicamentos derivados de Ácido Acetilsalicílico (AAS) são totalmente contraindicados em todos os casos de dengue ou suspeita porque interferem na função plaquetária e assim, aumentam o risco de sangramentos e hemorragias. Os anti-inflamatórios podem produzir sangramento digestivo em pacientes predispostos. Pessoas que fazem uso crônico de medicamentos devem informar esta situação na consulta médica para readequação conforme o caso (AAS infantil, anticoagulantes, entre outros). Evitar a automedicação.





Por que algumas pessoas desenvolvem a forma grave da dengue e outras não?

A dengue não é uma doença banal e incapacita o paciente por vários dias. A maioria dos casos evolui para a cura, mas algumas pessoas podem evoluir para as formas graves da doença e isso pode ocorrer pela predisposição individual, principalmente os portadores de outras comorbidades, crianças, idosos e gestantes. E ainda se a pessoa contrair ou infectar-se por outro sorotipo.





Podem ocorrer casos de dengue nos meses de inverno?

Sim, desde que sejam mantidas as condições que propiciam a proliferação do vetor. Mesmo em condições de baixas temperaturas, os ovos do mosquito se mantêm viáveis nos criadouros, por aproximadamente um ano, vindo a eclodir assim que as condições ambientais estejam favoráveis. Por isso, é importante realizar o trabalho de remoção de todo e qualquer recipiente que possa acumular água, mesmo durante o inverno.





Colocar água sanitária na água ajuda a evitar as larvas?

Não. A única maneira de evitar a proliferação do mosquito é a eliminação e remoção de depósitos de água. .





Como é feito o diagnóstico de dengue?

O diagnóstico é realizado através da avaliação médica, sendo baseada em exame clínico do paciente e vínculo epidemiológico. Poderão ser realizados exames complementares, como por exemplo, o hemograma, para identificar a gravidade da doença e realizar o estadiamento da dengue.





Em que casos é feito o chamado “fumacê”?

A utilização do "fumacê" é realizada como último recurso para o combate ao vetor e possui caráter complementar às demais ações de controle, em virtude do alcance limitado e do grande impacto ambiental. Deve ser utilizado apenas em operações emergenciais na tentativa de contenção de surtos ou epidemias.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.