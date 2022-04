Da Redação

Arapongas registra 17ºC ao amanhecer desta segunda-feira

A semana começou com temperaturas amenas em várias regiões do Paraná. Em Arapongas, por exemplo, a mínima registrada foi de 17ºC. Já a máxima, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), deve chegar aos 28ºC.

As temperaturas estão variando neste início de manhã entre 21ºC no noroeste e 12ºC na Região Metropolitana de Curitiba.

Ainda conforme o Simepar, há influência de uma massa de ar frio e seco sobre o estado e, por conta disso, a estabilidade atmosférica predomina em quase todos os municípios. Desta forma, é descartada qualquer possibilidade de chuva na Cidade dos Pássaros.