Arapongas registra 17ºC ao amanhecer desta segunda-feira (28)

Arapongas fica com o tempo firme nesta segunda-feira (28)

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a instabilidade atmosférica segue elevada no leste do Paraná, onde são esperadas chuvas a qualquer hora do dia. Entre a Serra do Mar e as praias, os acumulados de chuva são mais significativos, podendo causar transtornos à população.

No interior do Estado, a instabilidade atmosférica aumenta a partir da tarde, provocando pancadas de chuva isoladas e de curta duração. E isso pode ocorrer em Arapongas, norte do Paraná.

A Cidade dos Pássaros começou a semana com tempo ensolarado, mas, com a presença do sol, o tempo fica abafado, possibilitando a ocorrência de chuva durante o período da tarde.

As temperaturas seguem elevadas na cidade. Ao amanhecer, a mínima registra foi de 17ºC. Durante a tarde, a máxima chega à casa dos 28ºC.

