Arapongas registra 16ºC ao amanhecer deste sábado

Como mais um dia típico de verão, o sábado será marcado pelo predomínio do sol em Arapongas. Além disso, deve esquentar bastante no município, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A mínima prevista é de 16ºC e a máxima não deve ultrapassar dos 29ºC.

Ainda de acordo com o Simepar, qualquer possibilidade de chuva na Cidade dos Pássaros é descartada. Pode ocorrer chuva apenas nos setores mais ao sul, de forma rápida e isolada. No domingo a instabilidade se espalha pelo Estado, com risco de tempestades em vários setores (menor condição no noroeste/norte, onde ainda faz muito calor). Na segunda-feira chove a partir da tarde em diversas regiões paranaenses.