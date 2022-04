Da Redação

Arapongas registra 15ºC ao amanhecer deste sábado

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o sábado (2) será predominantemente nublado em Arapongas. Além disso, as temperaturas devem continuar amenas.

Ao amanhecer, a Cidade dos Pássaros deve registrar mínima de 15ºC, enquanto a máxima não ultrapassa dos 22ºC. Ainda conforme o Simepar, não é descartada a possibilidade de chuva em pontos isolados.

A circulação dos ventos oceânicos deve manter a concentração de nebulosidade, principalmente sobre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, com algumas garoas ocasionais. Nas outras regiões do Paraná a nebulosidade diminui e o sol volta a aparecer em muitas cidades. Gradativamente o frio perde força e as temperaturas se elevam.